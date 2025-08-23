به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: اجرای بخشنامه ای که مقرر کرده بود از ۲۴ مردادماه، صادرات کالا توسط کارتهای بازرگانی غیرتولیدی فاقد رتبه بندی صرفا با ارایه ضمانت نامه بانکی امکان پذیر باشد، تا تاریخ ۱۲ شهریورماه تعلیق شد. بر این اساس افراد متقاضی می بایست تا پایان مهلت تعیین شده، مقدمات لازم از جمله اخذ و ارایه ضمانت نامه بانکی را تا تاریخ مذکور فراهم آورند.

این اقدام در راستای توجه به درخواست های برخی صادرکنندگان و تشکل ها مبنی بر مساعدت در صادرات برخی کالاهای فاسدشدنی موجود در گمرکات کشور صورت گرفته است.بر این اساس از تمامی صادرکنندگان محترم درخواست می‌گردد با توجه به تاکید موکد سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر عدم تمدید مهلت فوق‌الذکر، پیش از انجام هرگونه صادرات، نسبت به بررسی رتبه اعمالی در پرونده صادراتی خود اقدام نمایند.