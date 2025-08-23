۴۵۰ دستگاه کولر گازی (پنجره‌ای) ویژه مدارس آبادان، اروندکنار و چوئبده توزیع شد.

۴۵۰ دستگاه کولر گازی (پنجره‌ای) ویژه مدارس آبادان، اروندکنار، چوئبده و بخش مرکزی با مشارکت اداره‌کل نوسازی مدارس خوزستان، وزارت نفت (پالایشگاه آبادان) و سازمان منطقه آزاد اروند به همت سیدمحمد مولوی نماینده مردم آبادان توزیع شد.

سیدمحمد مولوی در آیین توزیع این اقلام اظهار کرد: علاوه بر این تعداد، ۲۰۰ دستگاه کولر گازی دیگر نیز به مدارس تحویل داده می‌شود و پس از آن سایر تجهیزات مورد نیاز مدارس تهیه خواهد شد.

وی از کلنگ‌زنی سالن ورزشی ۴۰۰ متری مدرسه دخترانه در منیوحی زیر مجموعه اروندکنار طی یک ماه آینده خبر داد و افزود: تاکنون برنامه تجهیز ۵۰ مدرسه هوشمند در شهرستان آبادان اجرا شده و همچنین ۳۰۰ مدرسه برای طرح‌های شاداب‌سازی در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجهیز مدارس به آب‌سردکن، تخصیص اعتبار ویژه برای بهسازی حیاط مدارس و برنامه‌ریزی برای رشد احداث استخر فرهنگیان در سال ۱۴۰۴ نیز در دستور کار قرار دارد.

مولوی با اشاره به لزوم توجه به معیشت فرهنگیان تصریح کرد: در حوزه تسهیلات و درمان فرهنگیان چند برنامه ویژه پیش‌بینی شده و همچنین برگزاری همایش خیرین ویژه آبادان و خرمشهر با محوریت سازمان منطقه آزاد اروند به‌عنوان جشنواره‌ای بزرگ در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند نخستین مدیرعامل تاریخ این سازمان است که هم‌اکنون در خدمت آموزش و پرورش قرار گرفته و باید از این ظرفیت به‌عنوان یک فرصت ارزشمند بهره برد.

مولوی در ادامه تأکید کرد: استعدادیابی در مدارس اهمیت زیادی دارد و لازم است سه آموزش و پرورش منطقه محور این کار باشند. به همین منظور مقرر شد مربیان کارت‌دار از منیوحی، اروندکنار، چوئبده و بخش مرکزی آموزش ببینند تا از ظرفیت روستا‌ها و توابع آبادان در این حوزه استفاده شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی همچنین گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که ورزش دختران توسعه یابد و در این زمینه ظرفیت‌های ویژه‌ای فراهم شود.

وی از احداث یک کانون فرهنگی و تربیتی جدید و به‌روز در کنار دارالقرآن با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند و اداره‌کل نوسازی مدارس خبر داد.