سرپرست جمعیت هلالاحمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۴ مصدوم حادثه تصادف خودروی سمند با پژو ۴۰۵ در محور بروجن به گندمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر برخورد خودروی سواری سمند با پژو ۴۰۵ در محور بروجن به گندمان دریافت شد.
وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات شهید عسگری شهرستان بروجن به محل اعزام شد.
نیروهای امدادی پس از ارزیابی و ایمنسازی محل حادثه، اقدامات اولیه پیشبیمارستانی را برای مصدومان انجام داده و سپس به همراه نیروهای اورژانس مصدومین را به مرکز درمانی منتقل کردند.