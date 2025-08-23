وزارت خارجه و تجارت استرالیا از افت ۱۰ درصدی ارزش تجارت ایران و استرالیا (مجوع واردات و صادرات) در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، تجارت ایران و استرالیا در ماه‌های ژانویه تا ژوئن سال قبل ۱۳۹ میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال به ۱۲۴ میلیون دلار کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، صادرات استرالیا به ایران در ماه‌های ژانویه تا ژوئن امسال با کاهش ۱۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۰۷ میلیون دلار استرالیا رسیده است. این کشور در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۶ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده بود.

با وجود کاهش صادرات استرالیا به ایران واردات این کشور از ایران در نیمه نخست ۲۰۲۵، رشد ۳۰ درصدی را تجربه کرده و از ۱۳ میلیون دلار در نیمه نخست ۲۰۲۴، به ۱۷ میلیون دلار استرالیا در مدت مشابه امسال رسیده است.

گوشت گوسفند مهمترین کالا در تجارت بین دو کشور طی نیمه نخست ۲۰۲۵ بوده و ۶۲ درصد از کل تجارت دو کشور را به خود اختصاص است. البته صادرات این کالای استرالیایی به ایران در نیمه نخست سال گذشته ۱۱۸ میلیون دلار بوده که این رقم در مدت مشابه امسال با کاهش ۳۳ درصدی به ۷۸ میلیون دلار استرالیا رسیده است.

خشکبار نیز مهمترین کالای صادراتی ایران به استرالیا بوده است. صادرات خشکبار ایران به این کشور در نیمه نخست ۲۰۲۵ با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۵ میلیون دلار استرالیا بالغ شده است.