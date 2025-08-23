\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u0627\u0632 \u062e\u0637 \u0645\u0642\u062f\u0645 \u0627\u06cc\u062b\u0627\u0631 \u0648 \u0627\u0632 \u062e\u0648\u062f \u06af\u0630\u0634\u062a\u06af\u06cc \u062a\u0627 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0634\u0647\u0631\u06cc \u06a9\u0647 \u0647\u06cc\u0686 \u0648\u0642\u062a \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0646 \u0645\u062a\u0648\u0642\u0641 \u0646\u0634\u062f.\n