به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، دکتر ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن، در این بازدید که با هدف رفع موانع موجود و بررسی فرصت‌های توسعه حمل‌ونقل ریلی صورت گرفت، به اهمیت استفاده بهینه از امکانات لجستیکی و انباری این شرکت و همچنین یافتن راهکارهایی برای تسریع در انتقال مواد اولیه و محصولات نهایی اشاره کرد.



دکتر ذاکری در سخنان خود، ضمن تأکید بر نقش حیاتی حمل‌ونقل ریلی، اظهار داشت: “راه‌آهن آماده است تا علاوه بر جابه‌جایی مواد اولیه، در زمینه صادرات و واردات محصولات این گروه صنعتی نیز همکاری جدی داشته باشد.”

او با اعلام آمادگی برای حمل محصولات صنایع داخلی، خاطرنشان کرد که راه‌آهن بهترین گزینه برای انتقال بارهای انبوه صنایع است و استفاده از آن نه تنها باعث تسریع در انتقال بار می‌شود، بلکه با کاهش چشمگیر هزینه‌ها نیز همراه خواهد بود.



به گفته دکتر ذاکری، سال گذشته بیش از ۵ میلیون تن بار صادراتی و وارداتی از طریق شبکه ریلی جابه‌جا شده است و پتانسیل‌های قابل‌توجهی برای افزایش این میزان در سال جاری وجود دارد.

وی همچنین در گفتگوی تلفنی با دکتر فتحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، بر افزایش همکاری بین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی و این شرکت صنعتی، در راستای افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت سیلوهای ۶۰۰ هزار تنی این واحد تأکید کرد.