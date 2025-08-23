به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در شب آخر ماه صفر و در آستانه سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، حضرت امام علی ابن موسی الرضا (ع)، خوزستان، دروازه ورود تشییع به ایران اسلامی، سوگوار و عزادار است.

دلدادگان رضوی با برپایی مجالس عزاداری و سوگواری در مساجد، حسینیه ها، حرم مطهر امامزادگان، بقاع متبرکه و منازل و به حرکت درآوردن دسته جات عزاداری فرا رسیدن شهادت حضرت ثامن الحجج (ع) را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر (عج) تسلیت عرض می‌کنند.