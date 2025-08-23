پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران از آمادگی کامل این مجموعه برای جابهجایی بدون محدودیت زائران امام رضا در موج بازگشت از مشهد مقدس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهرداد جهانی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان تهران، اعلام کرد: از آغاز طرح تسهیل جابهجایی زائران حرم رضوی در دهه پایانی ماه صفر (۲۸ مرداد تا صبح ۱ شهریور)، ۴۸۹ سرویس اتوبوس از پایانههای استان تهران به سمت مشهد اعزام شدهاند که افتخار جابهجایی بیش از ۱۰ هزار نفر از زائران را نصیب این مجموعه کرده است.
وی افزود: ناوگان حملونقل استان تهران بیش از نیاز موجود تامین شده و ظرفیت خالی برای متقاضیان سفر به مشهد در دسترس است.
جهانی همچنین تاکید کرد که تمامی تمهیدات لازم برای بازگشت زائران به استان تهران اندیشیده شده و هیچگونه محدودیتی برای تامین ناوگان و ارائه خدمات به هر میزان تقاضا وجود ندارد.
وی از استقرار همکاران این اداره کل در پایانه امام رضا مشهد برای نظارت و راهنمایی زائران خبر داد.
مدیرکل راهداری استان تهران در پایان از زائران خواست با برنامهریزی و مدیریت زمان، علاوه بر آسایش خود، همکاران را در ارائه خدمات بهتر یاری کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ۱۴۱ مراجعه نمایند.