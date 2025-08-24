به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل این شرکت دانش‌بنیان گفت: قرار است اصفهان پیشگام نصب و رونمایی این سیستم باشد بطوریکه با تجهیز هر اتوبوس سالانه ۴۵ میلیون تومان از هزینه‌های ناشی از بیماری و مرگ‌ومیر کاهش خواهد یافت.

کیوان نادری اعزود: این سامانه با هدف کاهش آلاینده‌های خطرناکPM2.5 و PM10 و بهبود کیفیت هوای اصفهان توسعه یافته است.

این پژوهشگردانش‌بنیان، با اشاره به فعالیت تخصصی این مجموعه در حوزه طراحی فیلتر و فرآیندهای فیلتراسیون گفت: این ایده برای نخستین‌بار در کشور اجرا خواهد شد و در حال حاضر مذاکرات با شهرداری و شرکت اتوبوسرانی اصفهان برای اجرای پایلوت در دانشگاه صنعتی اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی در جریان است.

پرهام سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و عضو هیئت مدیره شرکت نیز توضیح داد: این سامانه فیلتراسیون، بر روی سقف اتوبوس‌های شهری نصب می‌شود و هنگام حرکت اتوبوس، هوای آلوده را به داخل سیستم فیلتراسیون هدایت می‌شود و ذرات معلق را فیلتر و هوای پاک را به محیط بازمی‌گرداند. تمامی مراحل طراحی و شبیه‌سازی آزمایشگاهی با موفقیت انجام شده و پس از اجرای پایلوت، برنامه‌ریزی برای تعمیم آن به کل ناوگان اتوبوسرانی اصفهان انجام خواهد شد.

به گفته سلطانی، مشابه این فناوری در دو سال اخیر در انگلستان به کار گرفته شده و چین نیز در حال اجرای پایلوت مشابه است.

او با اشاره به معضل جدی آلودگی هوای اصفهان افزود: ذرات PM2.5 و PM10 سالانه حدود ۴۴۰ میلیون دلار خسارت اقتصادی و اجتماعی ناشی از مرگ‌ومیر و بیماری‌ها به شهر وارد می‌کنند. نتایج شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد هر اتوبوس مجهز به این سیستم، روزانه حدود ۲ گرم از این ذرات آلاینده را از هوای شهر حذف می‌کند. این در حالی است که هر گرم از این ذرات بین ۳ تا ۵ دلار هزینه اقتصادی و اجتماعی برای شهر به همراه دارد.

سلطانی گفت: از نظر اقتصادی نیز این طرح مقرون‌به‌صرفه است. هزینه نصب هر پکیج ۹۰ میلیون تومان و تعویض سالانه فیلتر حدود ۳ میلیون تومان برآورد شده است. به گفته این پژوهشگر ، هر اتوبوس می‌تواند سالانه معادل ۴۵ میلیون تومان از هزینه‌های ناشی از بیماری و مرگ‌ومیر را کاهش دهد؛ رقمی که در کنار مزایای زیست‌محیطی و اثرات بلندمدت بر سلامت شهروندان، اهمیت اجرای این طرح را دوچندان می‌کند.

وی افزود: خدمت رسانی اتوبوسرانی اصفهان از طریق حدود ۹۵۰ دستگاه در حدود ۱۰۰ خط فعال این کلانشهر انجام می‌شود و روزانه بیش از ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار نفر از این ناوگان استفاده می‌کنند.