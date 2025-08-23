به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حسین افشین در سفر به استان اعلام کرد: آغاز نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان‌های دولتی استان‌ها یکی از وعده‌های این معاونت به رئیس‌جمهور بوده است.

وی با ابراز خرسندی از پیشگامی تبریز در این مسیر اظهار کرد: خوشحالیم که تبریز در این موضوع پیشرو شد و هماهنگی صورت گرفت؛ بخشی از پنل‌ها همزمان با ورود ما به استان و آغاز هفته دولت نصب شد.

افشین هدف این طرح را فرهنگ‌سازی دانست و افزود: این اقدام نشان می‌دهد که دولت از خودش شروع می‌کند تا مردم نیز برای پشت‌بام منازل خود از این فناوری استفاده کنند. معاون علمی رئیس‌جمهور همچنین استان مازندران را به عنوان دومین استان برای اجرای این طرح معرفی کرد.

بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی هم با اشاره به لقب «شهر اولین‌ها» برای تبریز اظهار کرد: این شهر در زمینه نصب پنل‌های خورشیدی در ساختمان استانداری پیشگام شده تا الگویی برای تمام دستگاه‌های دولتی، نه تنها در سطح استان بلکه در سطح ملی باشد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با مساعدت معاون علمی رئیس‌جمهور، شهرک صنعتی بعثت به منطقه ویژه اقتصادی فناوری‌های نوین تبدیل می‌شود.