به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ زندان خمینی شهر گفت :این پویش همزمان با شروع ماه محرم ودر پی تاکید رئیس قوه قضائیه به منظور کمک به آزادی زندانيان جرایم مالی در زندان خمینی شهر آغاز شد که‌ با استقبال خیران وهمچنین شاکیان مواجه شد ونتیجه این پویش آزادی ۳۴زندانی جرایم مالی از زندان بود.

شاهرخ رئیس افزود: قسمتی از بدهی این مددجویان در پی تلاش واحد مددکاری زندان با رضایت شاکیان وبخشش ازطلب کسر شد همچنین ۱۳۴میلیون تومان ازطرف خانواده خوداین مددجویان،مبلغ ۷۸۰میلیون تومان ازطرف خیران ومبلغ یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان را هم ستاد دیه استان پرداخت.

وی گفت : با این میزان کمک ها زمینه آزادی اين ۳۴ زندانی اززندان فراهم شد و مددجویان به آغوش گرم خانواده بازگشتند.