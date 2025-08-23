تیم‌های ایران، آمریکا، بلغارستان، لهستان، جمهوری چک، ترکیه، چین، قزاقستان، ژاپن، آرژانتین، ایتالیا و اوکراین در سومین روز مسابقات والیبال قهرمانی کمتر از ۲۱ سال جهان موفق به شکست حریفان خود شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان شنبه یکم شهریور با ۱۲ دیدار پیگیری در شهر ژیانگمن چین پیگیری شد.

تیم‌های ایران، آمریکا، بلغارستان، لهستان، جمهوری چک، ترکیه، چین، قزاقستان، ژاپن، آرژانتین، ایتالیا و اوکراین در این مسابقات موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل به قرار زیر است:

مصر ۲ – آمریکا ۳ (۲۴ بر ۲۶، ۳۳ بر ۳۱، ۳۵ بر ۳۷، ۲۵ بر ۲۳ و ۱۰ بر ۱۵)

ایران ۳ – کره جنوبی ۲ (۳۱ بر ۳۳، ۲۵ بر ۱۵، ۲۵ بر ۲۲، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۲)

بلغارستان ۳ – کلمبیا صفر (۳۱ بر ۲۹، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱)

مغرب صفر – ترکیه ۳ (۲۰ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۹ بر ۲۵)

لهستان ۳ – کانادا صفر (۲۶ بر ۲۴، ۲۵ بر ۱۸ و ۲۵ بر ۲۰)

برزیل صفر – جمهوری چک ۳ (۲۱ بر ۲۵، ۲۰ بر ۲۰ و ۲۳ بر ۲۵)

چین ۳ – تایلند صفر (۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۹)

پورتوریکو صفر – قزاقستان ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵ و ۱۶ بر ۲۵)

ژاپن ۳ – کوبا صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۸)

آرژانتین ۳ – تونس صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۳)

اوکراین ۳ – اندونزی ۲ (۲۵ بر ۱۸، ۲۶ بر ۲۸، ۲۵ بر ۲۲، ۲۳ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۷)

ایتالیا ۳ – فرانسه یک (۲۵ بر ۲۲، ۲۲ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۵ بر ۲۳)

روز یکشنبه دوم شهریور تیم‌های شرکت کننده در این رقابت‌ها استراحت دارند و برنامه سومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال قهرمانی مردان کمتر از ۲۱ سال جهان بدین شکل است:

دوشنبه سوم شهریور

ساعت ۶:۳۰؛ مصر – ترکیه، ایران – کانادا و بلغارستان – جمهوری چک

ساعت ۹:۳۰؛ چین – آمریکا، لهستان – قزاقستان و برزیل – کوبا

ساعت ۱۲:۳۰؛ تایلند – مغرب، کره جنوبی – پورتوریکو و کلمبیا – ژاپن

ساعت ۱۵:۳۰؛ فرانسه – اوکراین، ایتالیا – تونس و آرژانتین – اندونزی