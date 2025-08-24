به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: با توجه به برگزاری دیدار حساس مسابقه فوتبال بین دو تیم در ورزشگاه نقش جهان اصفهان به منظور برگزار شدن این مراسم محدودیت ها و ممنوعیتهای ترافیکی در مسیر های منتهی به ورزشگاه اعمال می شود.

سرهنگ‌ علی اصغر زارع افزود: تردد هرگونه وسیله نقلیه سنگین از ساعت ۱۶ عصر روز دوشنبه ۳ شهریور ماه تا ساعت ۲۴ از سمت میدان امید ( ورودی شمال شهر از سمت خیابان زینبیه) بسمت میدان تاکسیرانی در بلوار آسمان در مسیر غرب به شرق و برعکس همچنین از میدان تاکسیرانی بسمت میدان المپیک در بلوار فرزانگان در هر دو مسیر شرق به غرب و برعکس ممنوع است.

وی گفت: رانندگان می توانند در مسیرجایگزین میدان امید بسمت شهر حبیب آباد شهرستان برخوار تردد کنند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان گفت: همچنین در این مدت تردد از پل سلیمان خاطر بسمت پل شریعتی و میدان المپیک ممنوع و مسیر جایگزین پل سلیمان خاطر بسمت آزادگان و شهرستان خمینی شهر ونجف آباد است.

سرهنگ اصغر زارع افزود: با توجه به تراکم ترافیک در محدودهای مذکور محدودیتهای موقت و دائم نیز اجرا خواهد شد. وی از شهروندان درخواست کرد با همکاری و همراهی با ماموران پلیس در زمان اعمال محدودیت های ترافیکی در مسیرهای مشخص شده از مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

در هفته دوم لیگ برتر فوتبال دیدار تیم های سپاهان و پرسپولیس تهران دوشنبه سوم شهریورماه در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار می‌شود.