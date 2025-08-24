همزمان با سالروز شهادت ثامن الحجج حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام عاشقان رضوی در نصف جهان و دیگر شهرستان های استان به عزاداری پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان گفت: عاشقان امام رضا (ع) با اجتماع در مساجد، هیئت‌های مذهبی و مراکز فرهنگی سراسر این استان در سوگ ضامن آهو عزاداری کردند.

حجت الاسلام مهدی فوقی افزود: موکب های رضوی در شهر اصفهان میزبان پذیرایی از عاشقان ومحبان سلطان خراسان در سالروز شهادت این امام همام است و برگزاری مسابقه کتابخوانی، اعزام به مشهد مقدس، برپایی نمایشگاه عکس و پوستر و همچنین میزبانی از زائران امام رضا (ع) ازجمله برنامه‌های این مواکب هاست.

حجت الاسلام فوقی با بیان اینکه ۴۰۰ موکب در سراسر استان اصفهان برای خدمت به عزاداران از پیش از اربعین برپا شده، تاکید کرد: بخشی از این موکب‌ها همچنان فعال و برنامه پذیرایی و فعالیت فرهنگی دارند که تا پایان ماه صفر میزبان محبان امام رئوف است.