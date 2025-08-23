پخش زنده
مهدی طارمی از لیست اینتر برای فصل جاری این تیم کنار گذاشته شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با اعلام فابریتزیو رومانو خبرنگار مشهور فوتبال ایتالیا، مهدی طارمی از لیست اینتر برای بازی اول سری آ مقابل تورینو خط خورده است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که به نظر میرسد طارمی تا قبل از پایان پنجره نقل و انتقالات از اینتر جدا شود.
باشگاه بشیکتاش جدیترین مشتری این ستاره ایرانی معرفی شده، اما گزارشهای اخیر حاکی از آن است که باشگاههای انگلیسی علاقه بیشتری به جذب او نشان دادهاند.
چند تیم حاضر در لیگ برتر انگلیس برای تقویت خط حمله خود به دنبال جذب طارمی هستند.