کشف پیکر دو سرنشین موتورسیکلت از عمق دره
رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان طالقان از کشف پیکر دو نفر در پی سقوط موتورسیکلت در عمق دره منطقه پرچوک طالقان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
کلاته گفت: پس از اطلاع رسانی مردم درباره مشاهده یک دستگاه موتورسیکلت در عمق دره بلافاصله تیمهای امدادونجات جمعیت هلال احمر به همراه نیروهای آتش نشانی پلیس، پرسنل محیط زیست و عوامل شهرداری در محل حاضر شدند.
وی ادامهداد: دو سرنشین موتورسیکلت سقوط کرده در منطقه پرچوک طالقان محدوده روستا دهدر کشف شدند که در این حادثه جان خود را از دست دادهاند.
کلاته گفت: با تلاش مشترک تیمهای امدادی و دستگاههای همکار پیکر جانباختگان از دره منتقل و جهت انجام مراحل قانونی تحویل مراجع ذی صلاح شد.