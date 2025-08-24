۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجان که گندم خود را تحویل سیلو‌های ملکی و خصوصی داده بودند، پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل غله استان زنجان گفت: ۴ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان از بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجان که گندم خود را تحویل سیلو‌های ملکی و خصوصی داده بودند، پرداخت شد.

به گفته‌ی زمانی بهای خرید تضمینی گندم کشاورزان زنجانی ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

وی افزود: تاکنون بیش از ۳۲۵ هزارتن گندم از کشاورزان زنجانی خریداری شده است.

مدیرکل غله استان زنجان همچنین گفت: ۶۳ هزار و ۶۵۰ محموله گندم از ۱۹ هزار و ۳۱۰ گندمکار خریداری و در سیلو‌ها، ذخیره شده است.