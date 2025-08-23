امروز: -
مراسم آیین خطبه خوانی شب شهادت امام رضا (ع) در حرم مطهررضوی

مراسم خطبه خوانی شب شهادت حضرت رضا (ع)، شامگاه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴، در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی برگزار شد.
عکاس :محسن رحیمی عنبران
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ - ۲۳:۱۷
