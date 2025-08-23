پخش زنده
امروز: -
تیم فوتبال پرسپولیس، تمرین امروز خود را با تمرکز روی برنامههای بازی و اجرای دقیق آنها انجام داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرخپوشان ایران تمرین عصر امروز (شنبه) خود را در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی برگزار کردند.
این تمرین که ۶۰ دقیقه به طول انجامید، با گرم کردن آغاز شد. پس از آن، کار با توپ و پاسکاری در دستور کار بود و دروازهبانها نیز زیر نظر امیلیو، برنامه اختصاصی خود را داشتند.
مرور برنامههای تاکتیکی و در ادامه، اجرای آنها در جریان فوتبالِ تمرینی، دیگر بخشهای تمرین بود.
پرسپولیس که روز دوشنبه در اصفهان به مصاف سپاهان خواهد رفت، فردا آخرین تمرین خود را برگزار میکند و پس از آن، راهی سفر خواهد شد.