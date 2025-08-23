سه بازیکن از استان البرز به اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان برای حضور در مسابقات قهرمانی بانوان جهان دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ،دومین اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان بانوان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از ۳ الی ۹ شهریور در تهران برگزار خواهد شد که سمانه دولتی، آرزو کیانی آرا و مژگان قهرمانی از استان البرز به این اردو دعوت شده‌اند.

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال بانوان جهان در گروه B با تیم‌های مجارستان، سوئیس و سنگال همگروه است.

این رقابت‌ها از مورخ ۶ الی ۲۳ آذرماه امسال به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند برگزار می‌شود.