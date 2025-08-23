دعوت از ۳ بازیکن البرزی برای حضور در تیم ملی هندبال
سه بازیکن از استان البرز به اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان برای حضور در مسابقات قهرمانی بانوان جهان دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز
،دومین اردوی تیم ملی هندبال بزرگسالان بانوان اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از ۳ الی ۹ شهریور در تهران برگزار خواهد شد که سمانه دولتی، آرزو کیانی آرا و مژگان قهرمانی از استان البرز به این اردو دعوت شدهاند.
تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در بیست و هفتمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال بانوان جهان در گروه B با تیمهای مجارستان، سوئیس و سنگال همگروه است.
این رقابتها از مورخ ۶ الی ۲۳ آذرماه امسال به میزبانی مشترک دو کشور آلمان و هلند برگزار میشود.