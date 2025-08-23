پخش زنده
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: ایستادگی، دانش و انسانیت پزشکان، نگینی درخشان، کانون اعتماد و امید مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا در پیامی فرا رسیدن اول شهریور، روز پزشک را گرامیداشت.
در پیام او آمده است:
همکاران ارجمند و خدمتگزاران عرصه سلامت، فرارسیدن اول شهریور، روز بزرگداشت شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک را به همه شما همکاران پرتلاش و دلسوز که با از خودگذشتگی، سوگندنامه بقراط را در عمل زنده نگه میدارید، صمیمانه تبریک و تهنیت میگویم.
در این روزها که سلامت جامعه با چالشهای متعددی روبهرو است، ایستادگی، دانش و انسانیت شما، چون نگینی درخشان، کانون اعتماد و امید مردم است. هر نسخهای که مینویسید، هر عملی که انجام میدهید و هر مشورتی که میدهید، تنها یک اقدام درمانی نیست، بلکه سنگ بنای یک جامعه سالم و پویاست.
از تمامی شما که علیرغم تمامی سختیها و ناملایمات در مطبها، بیمارستانها، مراکز تحقیقاتی و عرصههای علمی، شبانهروز برای کاهش درد همنوعان خود میکوشید، نهایت سپاس را دارم. شما نه تنها درمانگر بیماریها که مرهمی بر زخمهای روحی جامعه هستید.
از درگاه ایزد منان برای همگی شما توفیق روزافزون، سلامتی، شادکامی و توانی مضاعف در ادامه این مسیر پرافتخار مسئلت دارم و خوشحالم از اینکه افتخار همکاری با شما فرهیختگان در خدمت به همنوعان خود در نگین خلیج فارس (جزیره زیبای کیش) را دارم.
با احترام فراوان.
دکتر محمدرضا رضانیا
سرپرست مرکز بهداشت کیش