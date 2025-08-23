به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سردار علی محمدی گفت: در راستای شناسایی و دستگیری سارقان منزل چند ماه اخیر در استان آذربایجان شرقی، کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی تخصصی پرونده‌های سرقتی منزل موفق به شناسایی و دستگیری سارقان غیر بومی منزل شدند.

وی با بیان اینکه اعضای این باند به غیر از استان آذربایجان شرقی در استان‌های همجوار نیز اقدام به سرقت کردند ارزش اموال مسروقه مرتبط با ۱۳۰ پرونده این باند را بیش از ۱۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: اموال مسروقه بعد از اقدامات لازم به مالباختگان تحویل داده شد.