رئیس بیمارستان کیش، گفت: بیست و دو پزشک فوق تخصص و متخصص مقیم در بیمارستان کیش به بیماران خدمات پزشکی ارائه می کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر سعید جاودان سیرت، گفت: در حدود ۶۲ پزشک متخصص و فوق تخصص در هفته و ماه با حضور در بیمارستان کیش به بیماران خدمات پزشکی ارائه می‌کنند.

او افزود: امیدواریم پزشکان مجرب که در گذشته با بیمارستان کیش ارتباط داشتند مجدد در این مرکز به بیماران خدمات رسانی کنند.

رئیس بیمارستان کیش، گفت: در شهریور امسال هر هفته پزشکان متخصص و فوق تخصص در بیمارستان کیش به بیماران خدمات رسانی می‌کنند.

دکتر جاودان سیرت، خاطرنشان کرد: درمانگاه کاشت مو و تغذیه در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.