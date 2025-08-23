به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این مراسم آیت الله سیداحمد خاتمی با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی امام رضا علیه السلام، گفت: امام رضا (ع) دارای عالی‌ترین و نیکوترین رفتار‌های اخلاقی بودند و ویژگی‌های اخلاقی آن حضرت، بهترین الگوی رفتاری برای مؤمنان و دنبال کنندگان مکتب رضوی (ع) است.

او افزود: حضرت امام رضا (ع) همیشه کار‌های خیر و صدقه را پنهانی و دور از چشم مردم انجام می‌داد.

در این مراسم شرکت کنندگان با مداحی و سینه زنی در سوگ امام هشتم امام رضا علیه السلام عزاداری کردند.