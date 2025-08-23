پخش زنده
مراسم عزاداری و سخنرانی سالروز شهادت حضرت علی ابن موسی الرضا علیه السلام در کیش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، در این مراسم آیت الله سیداحمد خاتمی با اشاره به ویژگیهای شخصیتی امام رضا علیه السلام، گفت: امام رضا (ع) دارای عالیترین و نیکوترین رفتارهای اخلاقی بودند و ویژگیهای اخلاقی آن حضرت، بهترین الگوی رفتاری برای مؤمنان و دنبال کنندگان مکتب رضوی (ع) است.
او افزود: حضرت امام رضا (ع) همیشه کارهای خیر و صدقه را پنهانی و دور از چشم مردم انجام میداد.
در این مراسم شرکت کنندگان با مداحی و سینه زنی در سوگ امام هشتم امام رضا علیه السلام عزاداری کردند.