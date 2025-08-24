امروز: -
اجرای تعزیه میدانی در شیراز

بزرگترین تعزیه میدانی شهر شیراز شامگاه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۴ توسط گروه تعزیه میدانی "ذبیح العطشان" با حضور عموم مردم و عاشقان اهل‌بیت (ع) برگزار شد.
عکاس :علی محمدی راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ - ۰۱:۱۰
برچسب ها: تعزیه‌ ، تعزیه خوانی ، شیراز ، امام حسین (ع)
