به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه شنبه شب با صدور بیانیهای از افزایش شمار شهدای اصحاب رسانه به ۲۴۰ نفر خبر داد.
در این بیانیه آمده است: «خالد محمد المدهون» که به عنوان عکاس خبری در تلویزیون فلسطین فعالیت میکرد، در حمله صهیونیستها به شهادت رسید. هدف قرار دادن و ترور برنامهریزیشده روزنامهنگاران فلسطینی بدست اشغالگران اسرائیلی را به شدت محکوم و از اتحادیه بینالمللی روزنامهنگاران، اتحادیه روزنامهنگاران عرب و تمامی نهادهای مطبوعاتی در سراسر جهان میخواهیم که این جنایات هدفمند علیه روزنامهنگاران و خبرنگاران فلسطینی در نوار غزه را محکوم کنند.
دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه بیان کرد: اشغالگران صهیونیست، دولت آمریکا و کشورهایی که در جنایت نسلکشی شریک هستند، مانند انگلیس، آلمان و فرانسه را مسئول کامل ارتکاب این جنایات وحشیانه و شنیع میدانیم.
دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه از جامعه جهانی، سازمانهای بینالمللی و سازمانهای مرتبط با کار روزنامهنگاری و رسانهای در سراسر جهان خواست که جنایات اشغالگران را محکوم کرده، آنها را از ادامه این جنایتها بازداشته و در دادگاههای بینالمللی به دلیل جنایات مداومشان تحت پیگرد قرار دهند و جنایتکاران اشغالگر را به عدالت بسپارند.
دفتر رسانهای دولت فلسطین در غزه همچنین از کشورها و نهادهای بینالمللی خواست فشار جدی و تأثیرگذار را برای متوقف کردن جنایت نسلکشی و حمایت از روزنامهنگاران و خبرنگاران در نوار غزه و پایان دادن به جنایت ترور آنها اعمال کنند.