به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ نیروی هوایی نیجریه اعلام کرد: این افراد در حمله‌ی هوایی در مناطق مرزی این کشور با کامرون کشته شدند.

این کشتار پس از آن صورت می‌گیرد که گروه‌های تبهکاری در سال‌های اخیر حملات خود را در شمال غرب و مرکز نیجریه افزایش داده‌اند. همچنین ایالت پلاتو نیز به محل مناقشه میان گله‌داران و کشاورزان تبدیل شده است.

نیجریه با شبه‌نظامیان جنایتکار در شمال غرب و شعله‌ور شدن خشونت‌های قومی و قبیله ای در ایالات مرکزی دست و پنجه نرم می‌کند و آدم‌ربایی یک مشکل بزرگ در سرتاسر این کشور است.

همچنین طغیان و سرکشی ۱۲ ساله گروه‌های تروریستی در شمال شرق نیجریه که به کشور‌های نیجر، چاد و کامرون نیز کشیده شده است، تاکنون دست‌کم موجب مرگ ۴۰ هزار نفر و آوارگی یک میلیون نفر شده است.