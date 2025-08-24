پخش زنده
منابع لبنانی گزارش دادند که یک پهپاد متعلق به رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان سقوط کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خبرنگار پایگاه خبری النشره اعلام کرد که این حادثه در شهرک بنت جبیل رخ داده، اما جزئیات بیشتری در دسترس نیست.
همچنین، یک چوپان در شهرک کفرشوبا هدف پرتاب بمب صوتی قرار گرفت.
در همین حال، رودولف هیکل فرمانده ارتش لبنان، در سخنانی بر ادامه مأموریتهای حساس و پیچیده نیروهای نظامی در سراسر کشور بهویژه در جنوب تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط دشواری که ارتش در سایه تجاوزهای مداوم رژیم صهیونیستی با آن روبهروست، تصریح کرد: ارتش همچنان نخستین خط دفاعی ملت لبنان و دژی استوار در برابر تهدیدات است.
هیکل افزود: ارتش لبنان، فارغ از سختیها، به مسئولیتهای خود پایبند خواهد بود و مقاومت آن، بخشی جداییناپذیر از ایستادگی ملی است.