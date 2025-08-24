به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، رییس پلیس راه استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: ساعت ۰۴:۳۸ بامداد امروز در کیلومتر چهار پلیس راه قاین به گناباد، یک دستگاه سواری پژو که در مسیر زاهدان به مشهد در حرکت بود با سواری پراید برخورد کرد که در این حادثه دو راننده در دم جان باختند و یک سرنشین مصدوم و به مراکز درمانی منتقل شد.

سرهنگ کاظمی علت حادثه را انحراف به چپ سواری پژو ناشی از خستگی وخواب الودگی عنوان کرد.