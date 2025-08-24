به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حسین بهرامی با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در زمینه پرورش زنبور عسل، گفت: چهارمحال و بختیاری با داشتن بیش از هزار گونه گیاهی مرتعی، آب و هوای معتدل، مراتع سرسبز و اقلیم‌های مختلف آب و هوایی، یکی از مستعدترین مناطق برای پرورش زنبور عسل در سطح کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: در حال حاضر، ۹۵ درصد کندو‌های عسل در استان مستقر هستند.

بهرامی با بیان اینکه ۸۶۳ نفر به طور مستقیم در حرفه زنبورداری در استان مشغول به کار هستند، گفت: شهرستان‌های بروجن، شهرکرد، کیار و بن به ترتیب رتبه اول تا چهارم تولید عسل در استان را دارند.

وی همچنین به فعالیت ۸ تعاونی فعال زنبورداری در استان اشاره کرد که خدمات رسانی به زنبورداران را از جمله صدور مجوز، توزیع شکر و سایر لوازم مورد نیاز بر عهده دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از آمادگی دو واحد پرورش ملکه در استان برای دریافت تسهیلات و شروع به کار خبر داد و گفت: راه‌اندازی زنجیره عسل در استان یک ضرورت است که با اجرای آن، دست واسطه‌ها از فروش عسل کوتاه خواهد شد. مناطق مختلف استان مانند چغاخور، ارل، کوهرنگ و کیار قابلیت برند شدن به دلیل کیفیت بالای عسل تولیدی را دارند.

بهرامی افزود: در استان ۲هزار و ۳۵۴ زنبورستان با مجموع ۳۰۲ هزار کلونی یا کندوی زنبور عسل وجود دارد. در سال ۱۴۰۳، ۲هزار و ۵۶۹ تن عسل در استان تولید شد که در این زمینه رتبه دوازدهم کشوری را به خود اختصاص دادیم.

وی همچنین از تولید ۷۵ کیلوگرم ژل رویال، ۲۱ تن گرده گل، ۷۴ تن موم و ۲ تن بره موم به عنوان تولیدات جانبی زنبور عسل در سال ۱۴۰۳ خبر داد.

ایران از نظر تولید عسل، رتبه چهارم را در جهان دارد.