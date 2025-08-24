پخش زنده
رییس سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری شهرداری شهرکرد از پیشرفت ۷۰ درصدی عملیات بهسازی ورودیهای پارک ملت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مجید احمدی گفت: بوستان ملت بهعنوان یکی از قدیمیترین و پرمراجعهترین فضاهای شهری شهرکرد در حال بهسازی و توسعه است و سازمان عمران و بازآفرینی اجرای این طرح را در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه مرحله نخست طرح شامل بهسازی ورودی پارک در مساحتی بیش از هزار و ۳۰۰ مترمربع و با اعتبار ۱۲ میلیارد ریال است، افزود: بهبود دسترسیها، زیباسازی و ایجاد محیطی مناسب برای شهروندان و گردشگران از اهداف اصلی این طرح محسوب میشود.