به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در بازدید از این طرح اظهار داشت: تسریع در اجرای طرح‌های حوزه انرژی و ارتقای زیرساخت‌های جزیره خارگ، علاوه بر تضمین امنیت انرژی، به افزایش اشتغال و رفاه مردم منطقه نیز کمک خواهد کرد.

وی بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، پیمانکاران و نهاد‌های مسئول برای رفع موانع پیش‌روی پروژه تأکید کرد و گفت: پیشرفت این طرح مستلزم پیگیری مستمر و برنامه‌ریزی دقیق است تا ضمن حفظ کیفیت، زمان‌بندی اجرای آن رعایت شود.

استاندار بوشهر با اشاره به اهمیت این طرح در تولید و صادرات انرژی کشور اظهار داشت: پایداری و توسعه جزیره خارگ در حوزه انرژی، نیازمند توجه ویژه مسئولان و حمایت همه‌جانبه دولت است و بازدید‌های میدانی فرصت مناسبی برای شناسایی چالش‌ها و اتخاذ تصمیمات عملیاتی است.

زارع همچنین در پایانه نفتی و اسکله تی جزیره خارگ، روند عملیات اجرایی، بهره‌برداری و توسعه زیرساخت‌های این مراکز را از نزدیک بررسی کرد.

استاندار در بازدید از سامانه‌های بارگیری و تخلیه نفت خام، تجهیزات ذخیره‌سازی، خطوط لوله و سکوی اسکله اظهار داشت: پایانه نفتی و اسکله تی از مراکز راهبردی صادرات نفت کشور هستند و پایداری عملیاتی آنها نقش کلیدی در امنیت انرژی و جریان مستمر صادرات ایفا می‌کند.

زارع افزود: ارزیابی عملکرد تجهیزات، ظرفیت مخازن، وضعیت سیستم‌های بارگیری و تخلیه و زیرساخت‌های اسکله به ما کمک می‌کند تا نیاز‌های توسعه‌ای و بهینه‌سازی عملیات را شناسایی کنیم.

وی تأکید کرد که توسعه پایانه و اسکله باید به‌صورت متوازن با ارتقای ظرفیت عملیاتی و افزایش بهره‌وری تجهیزات انجام شود تا امکان صادرات مستمر و پایدار نفت فراهم شود.

زارع همچنین از مجتمع پتروشیمی خارگ بازدید و روند تولید، عملیات صنعتی و زیرساخت‌های اساسی این مجموعه را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.

استاندار بوشهر در این بازدید با تأکید بر جایگاه استراتژیک پتروشیمی خارگ گفت: این مجتمع یکی از ستون‌های اصلی صنعت پتروشیمی کشور و نقش حیاتی در پایداری حوزه انرژی و تولید محصولات استراتژیک دارد. موفقیت و توسعه آن، تأثیر مستقیم بر امنیت انرژی و اقتصاد ملی خواهد داشت.

زارع افزود: پتروشیمی خارگ با ظرفیت تولید مطلوب، نقش مهمی در تأمین نیاز‌های داخلی و صادرات محصولات پتروشیمی دارد و توسعه و ارتقای بهره‌وری این مجموعه موجب ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت جایگاه اقتصادی استان خواهد شد.