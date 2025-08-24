به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حسن امجدیان فرمانده انتظامی شهرستان لامرد، گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاقچیان و مخلان نظم و امنیت اقتصادی، ماموران انتظامی لامرد با اقدامات فنی از نگهداری و استفاده تعداد زیادی ماینر غیرمجاز در ۲ منزل مسکونی مطلع شدند و رسیدگی به موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات فنی و هماهنگی قضایی به هر ۲ مکان از قبل شناسایی شده اعزام شدند و ۴۳ دستگاه ماینر بدون مجوز به همراه تجهیزات را کشف کردند.

سرهنگ امجدیان با بیان اینکه کارشناسان ارزش ماینر‌های کشف شده را ۲۶ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لامرد از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه استفاده از دستگاه‌های غیرمجاز روز ارز، مراتب را به پلیس ۱۱۰ اعلام کنند.