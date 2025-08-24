پخش زنده
امروز: -
مراسم خطبه خوانی و لاله گردانی خدام حرم مطهر شاهچراغ (ع) به مناسبت سالروز شهادت امام رضا علیه السلام آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم لاله گردانی خدام حرم مطهر شاهچراغ (ع) با حضور عزاداران و ارادتمندان امام هشتم آغاز شد.
در این آئین، خادمان حرم مطهر با در دست داشتن لالههای روشن به سمت بارگاه مطهر حضرت شاهچراغ (ع) حرکت می کنند و پس از قرائت زیارتنامه، به همراه زائران و ارادتمندان این امامزاده همام به مرثیهسرایی و عزاداری می پردازند .
محبان و دلدادگان امام مهربانیها نیز با حضور در حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) برادر بزرگوار امام رضا (ع) با عرض تسلیت به این امام زاده جلیل القدر با سوگواری ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) نشان می دهند .