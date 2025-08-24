

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رستم آشورماتوف مدافع ازبکستانی تیم فوتبال استقلال که در اردوی آماده‌سازی آبی‌پوشان در ترکیه از ناحیه زانو دچار مصدومیت شده بود، پس از چند هفته استراحت و درمان، تمرینات اختصاصی خود را آغاز کرد.

آشورماتوف زیر نظر کادر پزشکی و بدنسازی استقلال، تمرینات بدنسازی سبکی را پشت سر گذاشت تا به تدریج شرایط بازگشت به میادین را پیدا کند. این بازیکن با انگیزه و روحیه بالا، روند آماده‌سازی خود را دنبال می‌کند و امیدوار است هر چه سریع‌تر بتواند دوباره در ترکیب استقلال به میدان برود.