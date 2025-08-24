نگاه به موضوع زیارت، باید ملی و بین‌المللی باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا حاجی‌بابایی گفت: امروز سالانه حدود ۳۳ میلیون زائر داخلی و خارجی به مشهد سفر می‌کنند که از این میان تنها چهار میلیون نفر زائر خارجی هستند. این ظرفیت در مقایسه با پتانسیل کشور و جایگاه مشهد به‌عنوان پایتخت معنوی، کافی نیست و باید چندین برابر شود.

وی که در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان خراسان رضوی با حضور اعضای فراکسیون شعائر اسلامی، قرآن و زیارت مجلس شورای اسلامی و دو نایب‌رئیس مجلس سخن می‌گفت، افزود: به همین منظور باید برنامه‌ریزی ملی و ساماندهی دقیق در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی انجام شود تا امکان پذیرش جمعیت بیشتر در پایتخت معنوی کشور فراهم شود.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: این مسئله صرفاً متعلق به مشهد نیست، بلکه به تمام ایران مربوط می‌شود و جمهوری اسلامی میزبان این ظرفیت عظیم است؛ بنابراین نگاه به موضوع زیارت باید ملی و بین‌المللی باشد.

حاجی‌بابایی با اشاره به اهمیت اجرای طرح قطار سریع‌السیر و برقی مشهد، افزود: این طرح طی سال‌های مختلف در بودجه گنجانده شد، اما تاکنون به اجرا نرسیده است. با توجه به اینکه این طرح به فاینانس متصل بوده و بلاتکلیف مانده، ضروری است در بودجه سال آینده به‌عنوان استثنا لحاظ شود و دولت مکلف به آغاز اجرای آن شود.

وی با تأکید بر ضرورت سیاست‌گذاری کلان برای مشهد و خراسان رضوی به‌عنوان پایتخت معنوی کشور، گفت: لازم است کارگروهی ویژه به‌سرعت تشکیل شود و با تدوین یک پروپوزال جامع، اقدامات لازم را تعریف کند. مجلس نباید وارد جزئیات اجرایی شود، بلکه باید در بودجه، یک ردیف اختصاصی برای مشهد و خراسان رضوی پیش‌بینی شود.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی افزود: در این صورت، با اختصاص رقم قابل‌توجهی در این ردیف و با محوریت استاندار به همراه مشارکت بخش خصوصی و ظرفیت‌های استانداری، مثلثی تشکیل خواهد شد که وظیفه سیاست‌گذاری و پیشبرد امور مربوط به پایتخت معنوی کشور را بر عهده گیرد.

وی گفت: برای نظارت بر روند اجرای این سیاست‌ها، می‌توان مسئولیت آن را به کمیسیون اصل ۹۰ یا فراکسیون قرآن و عترت سپرد تا جلسات منظم ماهانه برگزار کرده و روند پیشرفت امور را بررسی کنند.

حاجی بابایی با اشاره به اهمیت جایگاه طرح قطار برقی مشهد افزود: این طرح باید در ردیف طرح‌های پیشران کشور قرار گیرد. در شرایطی که طرح‌های متعددی در سطح ملی پیشران محسوب می‌شوند، قطار برقی و سریع‌السیر مشهد نیز به دلیل نقش آن در اقتصاد، گردشگری و توسعه، باید در زمره این طرح‌ها تعریف شود.

نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع پیوست‌های فرهنگی و گردشگری در مشهد بسیار مهم است. مشهد به‌عنوان پایتخت معنوی و نماد جمهوری اسلامی باید در زمینه نشانه‌ها، هویت فرهنگی و زیرساخت‌های منحصر‌به‌فرد تقویت شود. هرچند در سال‌های اخیر تحولات خوبی در این حوزه رخ داده و تلاش مسئولان قابل تقدیر است، اما همچنان لازم است نگاه کلان‌تر و ویژه‌تری به این موضوع داشته باشیم.