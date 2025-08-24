پخش زنده
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با هشدار جدی نسبت به احتمال افزایش ابتلا به بیماریهای فصلی و واگیردار، از مردم خواست با رعایت دقیق توصیههای بهداشتی، سلامت خود و خانوادههایشان را در اولویت قرار دهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاوس کریمی اظهار کرد: با توجه به همزمانی شرایط آب و هوای گرم فصل تابستان و همچنین افزایش سفرهای بینشهری، ممکن است شاهد افزایش شیوع بیماریهایی، چون بیماریهای گوارشی (اسهال، استفراغ) و بیماریهای تنفسی باشیم. این شرایط، بستری مناسب برای انتقال عوامل بیماریزا فراهم میآورد.
وی افزود: عواملی مانند رعایت نکردن بهداشت فردی، مصرف آب و مواد غذایی آلوده یا فاقد شرایط بهداشتی و تماس نزدیک با افراد بیمار، به طور قابل توجهی در انتقال این بیماریها نقش دارند.
راههای پیشگیری
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: برای پیشگیری از این بیماریها، شستشوی مرتب دستها ضروری است. به طور مداوم دستهای خود را با آب و صابون بشویید، به خصوص قبل از خوردن غذا و پس از استفاده از سرویسهای بهداشتی.
وی با تاکید بر لزوم مصرف آب سالم بیان کرد: فقط از آب آشامیدنی سالم و بستهبندی شده استفاده و از نوشیدن آبهای غیر بهداشتی یا بدون منبع مشخص خودداری کنید.
کریمی ادامه داد: توجه به بهداشت مواد غذایی از مهمترین موارد در پیشگیری از بیماریهای فصلی است. میوه و سبزیجات را قبل از مصرف به خوبی بشویید و از مصرف غذاهایی که مشکوک به آلودگی هستند، پرهیز کنید. همچنین غذا را در دمای مناسب نگهداری و مصرف کنید.
وی با تاکید بر ضرورت پرهیز از تماس با افراد بیمار اضافه کرد: تا حد امکان از تماس نزدیک با افرادی که علائم بیماری مانند سرفه، عطسه یا اسهال دارند، خودداری کنید.
رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز درباره مدیریت گرمازدگی گفت: در ساعات اوج گرما از قرار گرفتن در معرض مستقیم آفتاب پرهیز کنید و مایعات فراوان بنوشید.
وی افزود: در صورت مشاهده هر گونه علائم مشکوک، حتما به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه کنید.