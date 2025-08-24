به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، براساس اعلام مرکز مدیرت راه‌های کشور و براساس آخرین وضعیت جوی ترافیکی محور‌های شمالی، ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) محدوده میانکو حدفاصل مجلار تا مکارود و ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (شمال به جنوب) محدوده کلرد مشاهده می‌شود.

همچنین تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزاد راه تهران – پردیس، آزاد راه تهران - شمال و آزاد راه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) مشاهده شده است و محور‌های شمالی بدون هرگونه مداخلات جوی هستند.

آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های منتهی به استان خراسان رضوی نشان دهنده تردد روان در محور قدیم باغچه – مشهد، تردد روان در آزادراه باغچه – مشهد و تردد روان در محور چناران - مشهد است.