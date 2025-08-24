پخش زنده
صبح امروز یکشنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۴ همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، پیکر مطهر شهید ستوان سوم حسن تولی با حضور گسترده مردم شهیدپرور و مسئولان در شهرستان گالیکش تشییع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مراسم از ساعت ۸:۳۰ صبح از مقابل مرکز بهداشت شماره یک آغاز و تا تقاطع گلزار شهدا ادامه یافت. شهروندان با در دست داشتن پرچمهای عزاداری و سر دادن شعارهای حماسی، پیکر این شهید راه امنیت را بدرقه کردند.
شهید حسن تولی روز جمعه ۳۱ مرداد در حمله تروریستی به دو واحد گشت انتظامی در محور خاش – ایرانشهر به همراه چهار تن دیگر از همرزمانش به فیض شهادت نائل آمد.
این شهید والامقام از اهالی شهرستان گالیکش در استان گلستان است و یک فرزند دختر ۱۱ ماهه از وی به یادگار مانده است.