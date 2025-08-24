آیین بهرهبرداری از طرح آبرسانی به روستای شانق از توابع شهرستان اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین بهرهبرداری از طرح آبرسانی به روستای شانق از توابع شهرستان اراک با حضور نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار اراک، بخشدار معصومیه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.
دکتر جمالیان با بیان اینکه آب آشامیدنی روستا پیشتر مشکل میکروبی داشت، افزود: این موضوع جزو دغدغههای اصلی مردم بود که امروز با هزینهای نزدیک به ۵۵ میلیارد ریال مرتفع شد.