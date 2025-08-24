به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین بهره‌برداری از طرح آبرسانی به روستای شانق از توابع شهرستان اراک با حضور نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، فرماندار اراک، بخشدار معصومیه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

دکتر جمالیان با بیان اینکه آب آشامیدنی روستا پیش‌تر مشکل میکروبی داشت، افزود: این موضوع جزو دغدغه‌های اصلی مردم بود که امروز با هزینه‌ای نزدیک به ۵۵ میلیارد ریال مرتفع شد.