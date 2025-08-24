هفته دوم فوتبال لیگ برتر انگلیس با شکست من سیتی و پیروزی آرسنال ادامه یافت.

پیروزی پرگل آرسنال و شکست من سیتی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات تیم آرسنال در یک بازی تهاجمی با ۵ گل تیم لیدزیونایتد را درهم کوبید. برای شاگردان آرتتا، یورین تیمبر در دقایق ۳۴ و ۵۶، بوکایو ساکا دقیقه اول وقت تلف شده نیمه اول و ویکتور گوکرش ۴۸ و دقیقه ۵ وقت تلف شده نیمه دوم از نقطه پنالتی گلزنی کردند.

منچسترسیتی در خانه برابر تیم با انگیزه تاتنهام غافلگیر شد و با ۲ گل شکست را پذیرفت. برای تیم لندنی برینان جانسون در دقیقه ۳۵ و ژائو پالینیا در دقیقه دوم وقت تلف شده نیمه اول گل زدند.

در سایر بازی‌ها برنلی با ۲ گل ساندرلند را شکست داد، بورنموث با یک گل از سد وولورهمپتون گذشت و آستون ویلا در خانه برنتفورد ۰ – ۱ شکست خورد.

در ادامه دیدار‌های هفته دوم امروز ۳ بازی برگزار می‌شود که در مهمترین بازی منچستریونایتد مهمان فولام است.

در جدول مسابقات دو تیم لندنی آرسنال و تاتنهام با ۶ امتیاز اول و دوم هستند و چلسی با ۴ امتیاز سوم است