یک چترباز در حادثه سقوط در ارتفاعات قرهکهریز فرصت زندگی را از دست نداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یک چترباز ۳۶ ساله در ارتفاعات صعبالعبور بخش قرهکهریز شازند، سقوط کرد.
بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در ساعت ۱۵:۴۵ دیروز، حادثه سقوط این ورزشکار گزارش شد.
شرایط کوهستانی و بیراهههای سخت منطقه، امدادگران را با چالشی چهار ساعته مواجه کرد.
تلاش نیروهای اورژانس ۱۱۵ در کنار همکاری نیروهای هلالاحمر به ثمر نشست و مصدوم پس از دریافت خدمات تخصصی پیشبیمارستانی در محل حادثه، با موفقیت به بیمارستان ولیعصر (عج) منتقل شد.