به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ یک چترباز ۳۶ ساله در ارتفاعات صعب‌العبور بخش قره‌کهریز شازند، سقوط کرد.

بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، در ساعت ۱۵:۴۵ دیروز، حادثه سقوط این ورزشکار گزارش شد.

شرایط کوهستانی و بی‌راهه‌های سخت منطقه، امدادگران را با چالشی چهار ساعته مواجه کرد.

تلاش نیرو‌های اورژانس ۱۱۵ در کنار همکاری نیرو‌های هلال‌احمر به ثمر نشست و مصدوم پس از دریافت خدمات تخصصی پیش‌بیمارستانی در محل حادثه، با موفقیت به بیمارستان ولیعصر (عج) منتقل شد.