دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان از بازداشت متهمان و متجاوزین به معادن خبر داد.

بازداشت متهمان و متجاوزین به معادن در همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، عباس نجفی گفت: دستگاه‌های متولی امر صیانت از بیت المال باید با جدیت بیشتری به این موضوع ورود کنند و با سودجویان و متخلفان برخورد کنند.

او با اشاره به بازداشت متهمان و متجاوزین به معادن افزود: با هدف پیشگیری از تخریب محیط زیست در منطقه ارزانفود بر اثر برداشت غیرمجاز سیلیس، دستور تشکیل کارگروهی ویژه‌ای برای مقابله با این پدیده صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تأکید کرد: با توجه به گزارش واصله از سوی ضابطین مبنی بر برداشت غیرمجاز سیلیس از سوی افراد سودجو دستور شناسایی متهمان و توقیف ماشین‌آلات آنان و تشکیل پرونده قضایی برای متهمان صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان تأکید کرد: یکی از موضوعات مهم در جهت حفظ حقوق بیت المال تمرکز بر مقابله با برداشت غیرمجاز سیلیس در منطقه ارزانفود است، برداشت غیر مجاز این محصول معدنی ضمن تخریب گسترده محیط زیست موجبات استفاده و بهره برداری نامناسب از انفال را بدنبال داشته است.

