در پایان ماه صفر وهمزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) مشهد مقدس غرق در ماتم و سوگواری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حال و هوای این روزهای بازار سرشور، با عزاداری هیأتهای مذهبی و حضور گسترده زائران اصفهانی، صحنههایی کمنظیر از عشق و دلدادگی به امام هشتم (ع) را به نمایش گذاشته و مشهد مقدس را در دهه پایانی صفر به پایتخت دلهای سوگوار تبدیل کرده است.
بازار سرشور و حسینیه اصفهانیها در ایام به یکی از پرشورترین کانونهای عزاداری زائران نصفجهان تبدیل شده و خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی هم در سوگ شهادت ثامن الحجج حضرت علی بن موسی الرضا (ع) غرق عزا و سیاه پوش است.
دستههای عزاداری از سراسر ایران اسلامی در مسیرهای اطراف حرم به راه افتاده و ارادتمند سلطان خراسان سوگواری میکنند.
در راسته تاریخی بازار سرشور، هیأتهای مذهبی اصفهان با پرچمها و کتیبههای سوگ، خیمههای عزاداری برپا کردهاند و هر روز مراسم پرشور سوگواری برگزار میکنند.
بیش از ۱۰۰ هیأت مذهبی از استان اصفهان، در محدوده بازار سرشور و حسینیه اصفهانیها مستقر هستند و در مکانهایی که به همت خیران خریداری شده، پذیرای زائران و عاشقان اهلبیت (ع) هستند.
در دهه پایانی ماه صفر، این جلسات عزاداری پرجمعیت، میزبان مجاوران و زائران حرم مطهر رضوی است.
برخی از زائران اصفهانی نیز با پای پیاده، از مسیر «جاده حرم به حرم» خود را به مشهد رساندهاند تا خستگی راه را به پای عشق بگذارند.
اوج حضور هیأتهای اصفهان در مشهد، مراسم تشییع نمادین پیکر مطهر امام رضا (ع) در روز سیام صفر است که از مقابل حسینیه اصفهانیها تا حرم مطهر رضوی و سپس در مسجد گوهرشاد برگزار میشود.