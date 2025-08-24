پخش زنده
امروز: -
۳۵ هزار زائر از ۲۰ ملیت در آیینهای سوگواری روز شهادت امام رضا (ع) در مشهد حضور دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار مشهد گفت: این زائران از کشورهایی مانند عراق، افغانستان، بحرین و عربستان سعودی برای شرکت در مراسم عزاداری ثامنت الحجج(ع) وارد مشهد شدهاند.
سید حسن حسینی افزود: کمیته اسکان ستاد خدمات سفر شهرستان مشهد امکان اقامت شبانه برای ۸۵۵ هزار نفر را در این شهر فراهم کرده که تاکنون نزدیک ۸۰ درصد از این ظرفیت مورد استفاده قرار گرفته است.
وی گفت: در حوزه تامین ارزاق و کالاها نیز نیازها بهطور کامل تامین و پاسخ داده شده و کنترل مناسبی بر قیمتها صورت گرفته است.
حسینی به فعالیت ۸۷۰ موکب خدمت رسان در سطح شهرستان مشهد اشاره کرد و افزود : از این تعداد ۱۷۰ موکب در سطح جادههای شهرستان مشهد به زائران پیاده و همچنین مسافران خدمات ارائه میدهند.
وی افزود: ۷۰۰ موکب نیز با همکاری بخشهای مردمی و مذهبی در سطح شهر مشهد فعالیت دارند که از این تعداد ۳۰۰ موکب در خیابان امام رضا (ع) و بقیه در دیگر خیابانهای اطراف حرم مطهر رضوی و مناطق مختلف شهر مشهد استقرار یافتهاند.
فرماندار شهرستان مشهد گفت: در بخش امداد و نجات، علاوه بر آمادهسازی بالگرد، خدمات موتورسیکلتهای اورژانس نیز پیشبینی شده است.