در پی اعلام قحطی در غزه، استرالیا شاهد بزرگترین تظاهرات تاریخ خود در حمایت از فلسطین بود؛ نیم میلیون نفر در شهرهای مختلف خواستار تحریم رژیم صهیونیستی و پایان تجارت تسلیحاتی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هزاران تن از حامیان فلسطین پس از اعلام قحطی در غزه، در تظاهرات حامی فلسطین در سراسر استرالیا به خیابانها آمدند.
به گفته برگزارکنندگان، «بریزبین» شاهد بزرگترین تجمع حامی فلسطین در تاریخ این شهر بوده است؛ همزمان هزاران نفر در سراسر استرالیا در حمایت از آرمان فلسطین راهپیمایی کردند، آن هم چند روز پس از آن که برای نخستین بار قحطی در غزه اعلام شد.
در «بریزبین»، برگزارکنندگان ابتدا تخمین زدند که دستکم ۲۵ هزار نفر در تجمعی گرد هم آمدند که آن را «تاریخی» توصیف کردند.
رماه ناجی، سخنگوی «عدالت برای فلسطین مَگَنجین» روز یکشنبه خطاب به جمعیت حاضر در بریزبین گفت: «این بزرگترین تجمع حامی فلسطین است که این شهر تاکنون دیده است.»
به گفته برگزارکنندگان، راهپیماییهای یکشنبه قرار بود بزرگترین تظاهرات حامی فلسطین در تاریخ استرالیا باشد، چراکه تمام گروههای اصلی فلسطینی در حدود ۴۰ شهر و منطقه برای یک روز اقدام سراسری گرد هم آمدند.
راهپیمایان که خواستار تحریمها و پایان تجارت تسلیحاتی استرالیا با رژیم صهیونیستی بودند، حمایت بیش از ۲۵۰ نهاد اجتماعی و اتحادیه از جمله شورای کار ویکتوریا، اتحادیههای نیو ساوث ولز، اتحادیه کارگران هانتر، اتحادیههای استرالیای غربی و شورای کارگران ساحل جنوبی را داشتند.
ناجی گفت حضور گسترده مردم در بریزبین میتواند ناشی از تصمیم مقامات برای ممنوعیت عبور معترضان از پل استوری باشد.
برگزارکنندگان مجبور شدند مسیر خود را تغییر دهند، چرا که یک قاضی روز پنجشنبه به دلایل ایمنی عمومی برنامه عبور از پل را رد کرد؛ تصمیمی که با استقبال معاون کمیسر پلیس کوئینزلند، ریس وایلدمَن، مواجه شد.
خیابانها و پلهای استرالیا صحنه حمایت از فلسطین
سخنگوی پلیس کوئینزلند گفت: اطمینان دارد که میتوانند مسیر جدید را با ایمنی کامل مدیریت کنند و از حق مردم برای اعتراض «بدون ایجاد خطر برای امنیت عمومی یا اخلال گسترده» حمایت میکنند.
ظهر یکشنبه، کشتیهای مسافربری در ظرفیت کامل فعالیت داشتند و خیابانهای بریزبین مملو از جمعیت شد، زیرا هزاران معترض در باغ کوئینز در مرکز شهر گرد آمدند و سپس مسیر جایگزین توافقشده در پل ویکتوریا را دنبال کردند.
جاش لیس، سخنگوی گروه اقدام برای فلسطین در سیدنی، گفت این جنبش «بزرگترین چیزی است که تاکنون دیدهایم.»
برگزارکنندگان انتظار داشتند تا نیم میلیون نفر در سراسر استرالیا حضور یابند؛ رقمی بالاتر از تخمین ۹۰ هزار تا ۳۰۰ هزار نفری که اوایل اوت در راهپیمایی پل سیدنی هاربر شرکت کردند. آنها گفتند این موضوع نشاندهنده موج عظیم حمایت از فلسطینیها است.
صدای فلسطین در سراسر استرالیا طنینانداز شد
تظاهرات از ساعت ۱۲ ظهر در همه مراکز شهری و همچنین مناطق منطقهای مانند شپارتون، جرالدتون، کافس هاربر، کاتومبا و پاینگپ آغاز شد؛ برخی از این شهرها برای نخستین بار میزبان تجمع حامی فلسطین بودند. سیدنی و ملبورن هم شاهد راهپیمایی گسترده حامیان فلسطین شد.
سخنگوی گروه اقدام برای فلسطین در سیدنی گفت: «آن راهپیمایی روی پل، انرژی عظیمی را در سراسر کشور ایجاد کرده است. سد حمایت از فلسطین و مخالفت با این نسلکشی شکسته شده است.»
این اقدام چند روز پس از آن صورت گرفت که سازمان ملل برای نخستین بار وقوع قحطی در بخشهایی از نوار غزه را تأیید کرد، در حالی که رژیم صهیونیستی برای اشغال نظامی کل شهر آماده میشود.
به گفته مقامات بهداشت فلسطین، از آغاز جنگ پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۶۰ هزار فلسطینی در غزه به شهادت رسیدهاند که بیشتر آنها زنان، کودکان و سالمندان بودهاند.
آمارهای یک پایگاه داده محرمانه اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی نشان میدهد که پنج نفر از هر شش فلسطینی کشتهشده در غزه غیرنظامی بودهاند؛ نرخی وحشتناک از کشتار که در دهههای اخیر جنگها کمتر دیده شده است.
در کانبرا، سناتور مستقل منطقه پایتخت استرالیا، دیوید پوکاک، در میان سخنرانانی بود که در میدان سیویک خطاب به صدها نفر سخن گفت.
او گفت: «به عنوان یک قدرت میانه، ما میتوانیم و باید کارهای بیشتری انجام دهیم. این موضوعی است که طی سه سال گذشته از مردم کانبرا بیش از هر موضوع دیگری شنیدهام. مردم اهمیت میدهند. مردم عمیقاً اهمیت میدهند و دولتی میخواهند که واقعاً گوش دهد و سپس عمل کند.»