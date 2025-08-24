به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه گفت: با افتتاح این ۵۲ پروژه کشاورزی با اعتبار ۵۶۶۰ میلیارد ریال ۱۰۷۵ شغل ایجاد می‌شود.

سعید کریمی گفت: این پروژه‌ها در زمینه‌های مختلف کشاورزی شامل باغبانی، آب و خاک، طیور، تولیدات دامی، صنایع تبدیلی و تعاون روستایی است.

این پروژه‌ها با استفاده از تسهیلات بانکی، اعتبارات استانی و سرمایه‌گذاری مجریان طرح، توسط مقامات کشوری و استانی افتتاح خواهند شد.