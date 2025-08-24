پخش زنده
امروز: -
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: شیوهنامه اجرایی مدارس حفظ طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد و برنامهریزی کردهایم تا مهرماه امسال حداقل ۳۰۰ مدرسه رسمی حفظ راهاندازی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میکائیل باقری افزود: بیتردید پرسشهای بسیاری در ذهن دانشآموزان و خانوادهها شکل گرفته است. ما در حال تهیه بستههای آموزشی هستیم تا مربیان و معاونان پرورشی مدارس بتوانند به این پرسشها براساس آیات و روایات پاسخ دهند.
وی گفت: برنامهریزی کردهایم که مانند سالهای گذشته، در هفته پایانی شهریور ماه، آیین غبارروبی نمازخانههای مدارس را برگزار کنیم. همچنین از مربیان پرورشی درخواست میکنیم از یک هفته قبل از آغاز سال تحصیلی در مدارس حضور یابند تا علاوه بر آمادهسازی فضای فیزیکی، از نظر آموزشی نیز شرایط را برای استقبال از دانشآموزان مهیا کنند.
باقری گفت: در بخش مسابقات قرآنی، به دلیل شرایط ویژه کشور، مسابقات کشوری امسال به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد. همچنین براساس برنامه هفتم توسعه، دو مأموریت مهم داریم؛ راهاندازی مدارس رسمی حفظ و تربیت ۱۰ میلیون حافظ جزء در پنج سال آینده.
مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: شیوهنامه اجرایی مدارس حفظ طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد و برنامهریزی کردهایم تا مهرماه امسال حداقل ۳۰۰ مدرسه رسمی حفظ راهاندازی شود. برای تحقق هدف ۱۰ میلیون حافظ جزء نیز، برنامهریزیهای لازم انجام شده است.
وی در ادامه گفت: سه روش برای تشویق دانشآموزان به حفظ قرآن در نظر گرفتهایم؛ توزیع کاربرگهای ویژه در کلاسهای ابتدایی، اختصاص بخشی از زمان درس قرآن به آموزش روشهای حفظ، ایجاد کلاسهای تخصصی حفظ در مدارسی که مربیان توانمند دارند.
باقری تاکید کرد: یکی از سیاستهای اصلی وزارت آموزش و پرورش، مشارکت حداکثری دانشآموزان در فعالیتهای پرورشی است. به همین منظور سامانه نورینو را برای حمایت از هیئتهای دانشآموزی تقویت کردهایم و برنامهریزی کردهایم که در سال تحصیلی جدید، دانشآموزان نقش فعالتری در اجرای برنامههای قرآنی داشته باشند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با این تمهیدات، سال تحصیلی پربرکتی آغاز و در توسعه فرهنگ قرآن، عترت و نماز گامهای موثری برداشته شود.