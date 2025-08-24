پخش زنده
امروز: -
چهار بانوی هندبالیست فارس راهی مسابقات جهانی آلمان و هلند میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس هیات هندبال فارس گفت: چهار هندبالست فارس به دومین مرحله از اردوی تیم ملی هندبال بانوان، اعزامی به مسابقات قهرمانی ۲۰۲۵ جهان به میزبانی مشترک کشورهای آلمان و هلند دعوت شدند.
رضا غلامشاهی افزود: لیلا حسینی از کازرون، فاطمه شاهین پوری و ملیکا محمدی از لارستان و رویا نوروزی از شیراز چهار بازیکن استان فارس هستند که توسط نشمین شافعیان سرمربی تیم ملی برای حضور در اردو انتخاب شدهاند.
وی ادامه داد: دومین مرحله اردوی تیم ملی از سوم تا نهم شهریورماه در تهران برگزار میشود که در این مرحله ۲۸ بازیکن دعوت شدهاند.
رئیس هیات هندبال فارس اضافه کرد: در این مرحله از اردو تهران با پنج و فارس با چهار بازیکن بیشترین سهمیه در بین نفرات دعوت شده را دارند چرا که فارس یکی از قطبهای هندبال کشور محسوب میشود.