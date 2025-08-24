به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر نیروگاه سد کارون ۴ گفت: نیروگاه سد کارون ۴ در حال حاضر با یک واحد از چهار واحد توربین خود، در حال تولید برق است.

مجتبی سعیدی افزود: میزان تولید کنونی برق این نیروگاه ۲۰۰ مگاوات است.

مدیر نیروگاه سد کارون ۴ گفت: حجم کنونی ذخیره آب در دریاچه سد، یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب است که معادل حدود ۵۵ درصد از حجم کل دریاچه است.

مجتبی سعیدی افزود: آورد آبی سال آبی جاری این سد در مجموع حدود ۲ و نیم میلیارد متر مکعب بوده است؛ که نسبت به میانگین ورودی سال‌های گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش دارد و به همین نسبت نیز کاهش تولید برق داشته‌ایم.

مدیر نیروگاه سد کارون ۴ با اشاره به کاهش محسوس منابع آبی گفت: میزان آب ورودی به دریاچه در حال حاضر ۴۰ متر مکعب بر ثانیه است.

مجتبی سعیدی افزود: خروجی کنترل‌شده آب از سد نیز حدود ۸۰ متر مکعب بر ثانیه است.

مدیر نیروگاه سد کارون ۴ گفت: آب رهاسازی شده از سد کارون ۴ به سد کارون ۳ منتقل شده و در نهایت به سد‌های پایین‌دست و زمین‌های کشاورزی استان خوزستان می‌ریزد.

مجتبی سعیدی افزود: میزان تولید کل انرژی برق‌آبی این سد در سال آبی جاری تاکنون به حدود یک هزار گیگاوات ساعت رسیده است.

مدیر نیروگاه سد کارون ۴ با اشاره به ظرفیت تولید برق در سد‌های ۵ گانه کارون گفت: مجموعه سد‌های مستقر بر روی رودخانه کارون در شاخه بختیاری شامل کارون ۴، کارون ۳، شهید عباسپور، مسجد سلیمان و گتوند علیا، جمعاً توان تولید حدود هشت هزار مگاوات برق را دارا هستند.

پیش بینی می‌شود تا پایان سال آبی جاری در آخر شهریور ماه، حدود ۵۰ گیگا وات ساعت برق دیگر در این نیروگاه تولید شود.

سد کارون ۴ بر روی رودخانه کارون در چهارمحال و بختیاری واقع شده و از نوع سد‌های دو قوسی بتنی است.

این سد با ۲۳۰ متر ارتفاع بلندترین سد ایران بوده و نیروگاه آن دارای چهار واحد توربین ۲۵۵ مگاواتی است.